La hija de Piñón Fijo tomó una drástica decisión en medio del escándalo con su papá

En medio del escándalo que protagoniza Piñón Fijo con sus hijos después de que salieran a la luz fuertes internas familiares, Sol Gómez tomó una drástica decisión que deja al descubierto el quiebre de su relación con su papá.

La animadora infantil optó por cambiar su página web oficial conocida como Solcito Fijo a Soy Solcito con el objetivo de despejarse de aquel nombre con el que siempre se la relacionó al ídolo infantil, con quien trabajó muchos años.

La joven se había mostrado furiosa por la exposición de su hija de cinco años, luego de que Fabián Gómez –como se lo conoce al payaso- mostrara una foto de su nieta y dijera cuánto la extraña.

FUERTÍSIMO DESCARGO DE LA HIJA DE PIÑÓN FIJO CONTRA SU PADRE

"Hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner un límite a las humillaciones crónicas desde 35 años. Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento. Jamás le prohibí ver a los nietos", había declarado Sol en las redes.

"Ante esa decisión de límite esperé algún gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones, y eso nunca existió. No apareció. Nació mi bebé y no apareció. En julio León estuvo internado con bronquiolitis aguda y tampoco apareció. No es la primera vez que se aleja de todos", continuó.

Y cerró, filosa: "Hace 34 años que conocen a un personaje. Yo hace 35 a la persona que está detrás, mi papá. No se puede tapar el sol con las manos. No puedo permitir que más nadie de mi familia salga herido".

