Hernán Drago se fue a acampar a la Patagonia con su hijo: las mejores fotos de sus vacaciones en la naturaleza

Hernán Drago se tomó unas merecidas vacaciones junto a su hijo Luca, para las que planeó un inolvidable viaje a puro relax en la Patagonia. Juntos, fueron a acampar.

El modelo compartió fotos disfrutando a full de la naturaleza, tomando mates a orillas del Río Manso y orgulloso por su carpa perfectamente armada en medio de la flora y la fauna.

"Cómo explicar en palabras la magia, energía y paz de este lugar soñado. Es el lugar ideal para desconectar y conectar con la naturaleza, un glamping luxury al pie del Río Manso inferior donde cuidan cada detalle para el bienestar de sus huéspedes".

"Poder vivirlo y disfrutarlo con mi hijo, es algo que quedará para siempre en mi corazón y en mis mejores recuerdos de este viaje que es la vida. GRACIAS, Dios", expresó Hernán, muy agradecido por este viaje con Luca.

MARÍA BELÉN PALENZUELA CONFIRMÓ SU ROMANCE CON HERNÁN DRAGO

"Estamos juntos y muy bien... Me mata todos los que hablan e inventan sin saber", dijo María Belén en Mitre Live.

"Yo no soy del medio ni me interesa serlo, solo contesté eso porque me cansé de leer las cosas que inventan o dicen sin saber, ni Hernán ni yo cag... a nadie", le dijo la modelo a Juan Etchegoyen.

Antes de comenzar a salir con María Belén, él estaba en pareja con Verónica Paschiero. Y tras la ruptura, también se lo vinculó con Laurita Fernández.