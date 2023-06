"Hay tanta gente para homenajear": Soledad Silveyra apuntó fuerte contra Jorge Rial por los Martín Fierro 2023

Soledad Silveyra opinó en su visita a Intrusos sobre las posibilidades de que Jorge Rial, después de la descompensación cardíaca, reciba tributo en la premiación de los Martín Fierro.

“¿Te lo imaginas a él si es que Telefé y APTRA deciden homenajearlo entrando a la fiesta de los Martín Fierro?, ¿Cuál podría ser la reacción de tus colegas?”, le consultó Karina Iavícoli.

Por su parte, la actriz respondió: “No lo sé, yo desearía un silbido, pero bueno”. “¿Decis que lo abucheen?”, repreguntó Pampito y Solita contestó: “Sí, no sé si un abucheo porque me parece demasiado pero un silbido sí”.

“Hay tanta gente para homenajear, ¿hay algún argumento que justifique que sea homenajeado?”, analizó al final la artista sobre el conductor en el programa de América.

SOLEDAD SILVEYRA RECORDÓ LA POLÉMICA FRASE QUE LE DIJO JORGE RIAL

Soledad Silveyra recordó la polémica frase que le dijo Jorge Rial cuando ella era jurado en el Bailando por un Sueño y mantuvo un ida y vuelta con la Niña Loly sobre los hombres en la pista.

“Jorge Rial fue muy cruel conmigo cando participé del Bailando. Cuando estaba Loly él me dijo ‘A Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario'. De ahí en más, nunca más hablé con él”, expresó la actriz en Intrusos.