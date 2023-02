Gran Hermano 2022: Camila, La Tora, Daniela, Nacho y Julieta son los nominados de esta semana

En una noche en la que se vivieron muchas emociones en la gala de nominación de Gran Hermano 2022, donde Julieta Poggio le hizo la primera fulminante a Camila Lattanzio (lo que la llevó directo a placa), Santiago del Moro contó quiénes son los nuevos nominados.

¡Y hubo placa multitudinaria! Además de Camila, que ya estaba enterada que estaba nominada, los hermanitos decidieron que Lucila “La Tora” Villar, Daniela Celis, Ignacio “Nacho” Castañares y Julieta la acompañen.

De esta manera, Marcos Ginocchio fue el único en zafar junto a Romina Uhrig, que no podía recibir voto de sus compañeros ya que se convirtió en la líder de la semana y en las próximas horas deberá decidir a quién salva.

¿Quién será el próximo participante de Gran Hermano 2022 en abandonar la casa?

LAS RAZONES POR LAS QUE JULIETA POGGIO FULMINÓ A CAMILA LATTANZIO EN GRAN HERMANO 2022

Luego de que se habilitara la fulminante en la casa de Gran Hermano 2022, pasaron varias galas hasta que uno de los participantes se animó a usarla. Hasta hoy. Así se vio en la nominación de este miércoles en la que Julieta Poggio recurrió a esta herramienta por primera vez para mandar a placa a Camila Lattanzio.

Y fue la propia participante la que dio sus razones en el confesionario: “Vengo a usar mi fulminante. Primero voy a confesar algo que me la baja un poco y es que ya estoy pensando que en la semana van a venir a gritarlo y esas cosas, así que le quería pedir a la gente si podía quedar entre nosotros, que sea nuestro secreto”, comenzó diciendo Julieta.

“Si se tiene que picar, que se pique. La vida es una sola y la fulminante también es una y no me quiero quedar con las ganas de hacerla, no me quiero quedar con las ganas de nada en esta casa. Así que bueno, se la voy a hacer a Camila”, agregó.

Sin tapujos para explicar los motivos de su iniciativa, Julieta continuó con su descargo: “Yo conozco a una persona a la que le vinieron a gritar ‘traidora’ (a Coti) y me parece que muy equivocados no estaban los gritos. Entonces, una vez me puede pasar que me adviertan de esas cosas y dudarlo, pero dos veces no”.

“Hay cosas que, sinceramente, no me cierran de ella; cosas de tibia. Por ejemplo, una vez la escuché tirar un cometario en el pasillo y cuando se lo preguntamos en la cara, lo negó. Cuando se pelearon Romi y Alfa, decía que se tapaba los oídos para no escuchar la pelea y no tomar partido”, añadió.

