El gesto de Cande Tinelli y Coti Sorokin que confirma la separación

Atenta a lo que sucede en las redes sociales, Estefi Berardi compartió un determinante gesto de Cande Tinelli hacia Coti Sorokin en medio de los rumores de distanciamiento.

Luego de que Ángel de Brito contara en LAM que están separados, que lo vio con sus propios ojos en Uruguay, donde compartieron la Bresh y él ni se acercó a la mesa de ella, Estefi sumó un contundente dato.

La panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) demostró que Cande ya dejó de seguir a Coti en Instagram. Y, contundente, sumó el emoji de corazón partido, en señal de separación.

CANDE TINELLI ADMITIÓ QUE SE PUSO GLÚTEOS

Desde Uruguay, destino al que viajó para vivir unas divertidas vacaciones en familia, Cande Tinelli se mostró en traje de baño.

Muy atentos, sus seguidores de Instagram le preguntaron si se agrandó los glúteos. Entonces, la joven reveló que sí y dio detalles sobre esta última cirugía estética que se hizo.

"Para los que me preguntan si me puse glúteos, les cuento que sí, hace un tiempo ya y con el número uno. Saben que no tengo ni un problema en decir las cosas que me hago", sentenció, contundente, desde la playa.