Gerardo Romano cruzó muy fuerte a Mariano Yezze: "Hacés un programa y un papel lamentable"

Además de ser uno de los actores más reconocidos de la Argentina, Gerardo Romano se ha convertido en un referente de los ciclos de opinión, tal como ocurrió este domingo en Estamos en América, donde incomodó al conductor Mariano Yezze.

Todo comenzó cuando Yezze comenzó a indagar a Romano acerca del proceso inflacionario actual y trató de situar sus orígenes en el primer gobierno de Néstor Kirchner, aunque el actor no estuvo de acuerdo y aseguró que fue durante la llamada “Crisis del campo”.

“¿Cuándo renace la inflación en Argentina? En 2008, con la (circular) 125, con los hijos de p… de los productores que desabastecieron al pueblo argentino”, lanzó el actor, notablemente molesto con la pregunta.

GERARDO ROMANO CHICANEÓ MUY FUERTE A MARIANO YEZZE EN VIVO

“Pero el único que te liquida divisas es el campo. Para llenar las arcas del Banco Central necesitas al campo. ¿Y el dinero de la corrupción que se fugaron con la ‘Ruta del Dinero K’ y los ‘cuadernos de la corrupción’?”, opinó el conductor.

“Pero si (los del campo) se llevan la guita por el Río Paraná a Europa”, respondió automáticamente Romano. “’La Ruta del Dinero K’ terminó y por los cuadernos, me extraña que seas abogado y digas semejante burrada. Que las fotocopias puedan ser pruebas… me extraña que un abogado diga una burrada tan grande”, le dijo en forma despectiva Romano.

“Pero Gerardo, por favor, de uno y otro lado… No te estoy direccionando, te estoy llevando para que...”, lo animó Yezze. “¿Llevando?, ¿A dónde me vas a llevar? Vos no me podés llevar ni a la esquina. ¿Qué me vas a llevar boludo?”, contestó de manera grosera el actor, fiel a su estilo.

“¿No te gusta el programa que hacemos a la noche con Baby Etchecopar?”, reincidió Yezze, tratando de cambiar de tema para distender la discusión. “Hacés un programa y un papel lamentable”, le contestó Romano.

“Digo, el programa es lamentable. Baby me dio una gran mano con algo altruista, fue filantrópico lo que hizo, y lo aprecio y se lo agradezco y no tengo ningún problema con él; pero vos como actor ahí no tenés una carrera”, cerró Gerardo Romano frente a Mariano Yezze.