A Georgina Barbarossa la acusaron de hacerles bullying a Marcos y Valentina de Gran Hermano y se defendió

El miércoles, Georgina Barbarossa y sus panelistas fingieron quedarse dormidos, al ver un clip de Marcos y Valentina Ginocchio dialogando sobre la invitación que les hizo Gran Hermano a los familiares de la casa para que extiendan su estadía, y la acusaron de hacer bullying en las redes.

"Se tomaron un tiempo, que no es un tiempo televisivo. Mientras estaban deliberando, estaban en vivo. De tiempo televisivos no saben", dijo la conductora de A la Barbarossa, tras simular que se despertó de un profundo sueño.

En la misma línea, Analía Franchín acotó: "Marquitos, yo te banco, pero sos un plomo".

GEORGINA BARBAROSSA DE DEFENDIÓ DE LAS CRÍTICAS

Este jueves, Georgina Barbarossa miró a cámara y enfrentó la enorme cantidad de críticas que cosechó en las redes sociales y aseguró que se trató de una humorada.

"Quiero hacer una aclaración porque me han escrito en las redes. Nosotros ayer hicimos un chiste con Marquitos y con la hermana, sobre los tiempos televisivos. Porque demoraron mucho en tomar una decisión. Entonces, hicimos el chiste de que estábamos durmiendo", comenzó diciendo.

"Nunca en la vida hicimos bullying ni lo permito. Yo no estoy en contra de Marcos y de su hermana. Fue un chiste". G-plus

"Nunca en la vida hicimos bullying. Ni permito que se haga bullying. Lo detesto. Yo no estoy en contra de Marcos. Y a mí nadie me baja línea de nada. Somos libres de decir lo que se nos da la gana", continuó Georgina.

"No tengo nada en contra de la gente del interior. Tengo mi casa en Córdoba, no la tengo afuera del país. Amo mi país. Fui a Salta millones de veces", aseguró Barbarossa, seria.

Y concluyó: "Jamás me metería con Marcos y con su hermana. En las redes me mataron y jamás en la vida he hecho bullying. Fue un chiste. Estamos en un límite muy finito. No se puede hacer humor".