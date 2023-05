El furioso descargo de Julieta Poggio contra la panelista que dijo que solo sabe maquillarse

Este domingo, Ana Laura Román salió con todo contra Julieta Poggio luego de que en La tarde del 9 se viera cómo la ex Gran Hermano respondía de manera evasiva a un cronista que se acercó a hacerle preguntas a la entrada de un estudio de TV.

“¿Quién sos Juli Poggio? Primero, una maleducada con un caramelo en la boca. Yo paro y le pido que apague la cámara para sacármelo de la boca, y no camino con el notero. Contestó tipo telegrama”, dijo la panelista uruguaya, antes de ir más a fondo con su crítica.

“¿Sabés qué pasa? Que a veces en este medio, lamentablemente, se le da vida a gente que, para mí, el único valor que tiene es haber estado en Gran Hermano seis meses maquillándose”, agregó, y despertó la furia de la mediática.

El FURIOSO DESCARGO DE JULIETA POGGIO CONTRA ANA LAURA ROMÁN

Los comentarios de Ana Laura pronto tomaron estado público, y entonces la exparticipante de Gran Hermano recurrió a sus redes sociales para hacer su descargo con una serie de stories con el título “muy nefasta esta señora y la nota que me hicieron”.

“Los que me conocen, saben que yo nunca salto por nada por más que me quieran pinchar o buscar bardo. Me da paja, no me gusta por más que me inventen fake news, pero quiero salir a responderle a esta señora que tuve que googlear su nombre porque no sé ni quién es, que se llama Ana Laura Román”, dijo la mediática.

“Me pareció tan nefasta la nota que me hicieron en su programa, tan fea... Diciendo que yo soy una maleducada por no sacarme un caramelito de miel que estaba comiendo porque en los shows de Fuerza Bruta grito mucho porque la música está muy fuerte y me quedé sin voz”, agregó.

JULIETA POGGIO CONTESTÓ LAS CRÍTICAS A SU “ENTREVISTA TELEGRÁFICA”

Poggio explicó que el movilero la abordó a la entrada a los estudios de Telefe desde donde se transmitía La peña de Morfi, y que, pese a que ella le dijo que no podía darle la nota, él siguió adelante con la misma, y de ahí su actitud.

“Primer punto: maleducada sos vos porque yo estaba llegando tarde, les dije que no podía dar la nota y les chupa un huevo. Te ponen la cámara en la cara, te enchufan el micrófono y yo contesté todo cortito, obviamente siendo educada, porque nunca trataría mal a nadie y como estaba llegando tarde les tuve que decir que me iba”, explicó.

“Segundo: todo el tiempo queriendo rebajarme. ¿Quién sos vos, María Laura, para rebajar a una piba de 20 años que está luchando y cumpliendo sus sueños? ¿Vos qué hacés? ¿Cuáles son los logros en tu vida?”, retrucó.

La verdad es que me calentó con esta señora porque no me conocen y todos en el programa son muy ‘haters’. ¿Quiénes son ustedes para increparme en la calle y obligarme a que me saque mi caramelito de miel y contestar sus preguntas de bardo? No me preguntan sobre mi carrera, siempre me preguntan sobre bardo”.