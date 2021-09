Furioso descargo de China Suárez por la versión de infidelidad de Benjamín Vicuña con una moza: "¡Paren ya, por favor!"

Las repercusiones de la supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña a la China Suárez, que la propia moza cordobesa se encargó de desmentir a través de Stories, saturó la paciencia de la madre de Magnolia (3) y Amancio Vicuña (1). Por eso, hizo un enfático descargo a través de Instagram: “¡Paren ya, por favor! Dejen a la gente separarse en paz”.

Primero, la China arrancó enojadísima desde adentro de un auto: “Cómo rompen los huevos que no tengo con la moza que me escribió. No me escribió nunca nadie. Nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió. No tengo ni idea”.

“¡Paren ya, por favor! Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada. La gente no se separa siempre por una infidelidad o una traición. La gente se separa por muchas otras cosas más simples. No tengo idea”, continuó indignada. En medio de su monólogo, admitió con texto sobre escrito en el video: “Odio tener que dar explicaciones, pero ya estaríamos”.

Por otra parte, aclaró cómo es su relación con Benjamín Vicuña: “Nos queremos un montón, está todo bien, nos separamos bárbaro aunque eso no venda. ¡Pero córtenla ya, por favor! Es agotador”. Al final, la China Suárez concluyó su catarsis con una sonrisa: “¡Ah... Buen día!”.