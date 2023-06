Fuertísimo cruce de Pamela Sosa con Lotocki tras acusarla de denunciarlo falsamente: "¿Por qué no te hacés cargo de que hiciste las cosas mal?"

Después de asegurar que la denuncia que le hizo Pamela Sosa a Aníbal Lotocki en la Justicia (por la sustancia que le puso en el cuerpo al someterse a una operación estética con quien fue en ese entonces su pareja) fue una “jugadita” mediática para entrar al Bailando, la exvedette salió al aire en Telenoche y cruzó a su ex.

Tras manifestar sus ganas de preguntarle a su ex por qué tiene silicona líquida en las piernas, Aníbal tomó la palabra: “En el juicio no sé demostró que haya tenido silicona”, atinó a decir en Telenoche, antes de que Pamela lo interrumpiera.

“En el juicio mostramos las pruebas y, de hecho, nosotras (por ella y otras pacientes de Aníbal) ganamos el juicio. Estás condenado por 4 años y si estas condenado significa que hiciste las cosas mal. ¿Por qué no te hacés cargo de que hiciste las cosas mal?”, arremetió Sosa. Y continuó: “Yo estuve 8 años al lado tuyo y sé muchas cosas”.

Por último, al ver la intención de Aníbal de retirarse del estudio, la entrevistada cerró, sin filtro: “En el 2016 me entero que tengo silicona líquida de parte de mi expareja, de una persona que supuestamente me quería y me cuidaba. Y que a raíz de esto me generó una diabetes”.

ANÍBAL LOTOCKI SE DEFENDIÓ DE LAS CRÍTICAS POR LA SALUD DE SILVINA LUNA

En medio de la preocupación que despertó la noticia sobre Silvina Luna, quien se encuentra internada en terapia intensiva y con respirador artificial en el Hospital Italiano, Aníbal Lotocki (quien operó a la modelo en 2011 y quien es señalado como el responsable de sus problemas renales) rompió el silencio.

Invitado a Telenoche, el noticiero que se transmite por eltrece, el cirujano reconoció que sus pacientes “saben que no soy cirujano plástico", se defendió de las críticas por las complicaciones que presentaron sus expacientes, Pamela Sosa (quien, además, también fue su pareja) y Gabriela Trenchi.

Luego, puntualizó sobre Silvina, quien se encuentra en estado crítico: “El procedimiento que le realicé a Silvina Luna no tiene nexo causal con su enfermedad renal. Los granulomas pueden ser causados por cualquier producto que se inyecte en el organismo como el ácido hialurónico, un punto de sutura, una prótesis o un implante de siliconas. También el polimetilmetacrilato”.

“Durante el debate oral, Silvina Luna presentó unos análisis que se había hecho un año antes para corroborar que ella estaba sana al momento de la cirugía. En estos análisis, que creo que se los había hecho en la, raramente aparecieron unas inmunoglobulinas súper elevadas,”, agregó.

Y cerró: “Nosotros, al momento de operarla , no conocíamos esto.”.