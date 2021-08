Fuertísima respuesta de Rodrigo Lussich a Rocío Marengo por compararlo con Rial: "No nos interesa ser él; hubiera sido el peor error"

La baja de Virginia Gallardo del documental que contará la vida de Ricardo Fort enemistó duro a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares con Rocío Marengo.

Los conductores de Intrusos apoyaron la decisión de su panelista y la integrante de La Academia, novia de Eduardo Fort, los cruzó durísimo: "Ojalá algún día puedan ser alguien importante en el espectáculo como Jorge Rial".

Lejos de quedarse callado, Lussich miró a cámara y le respondió fuertísimo a Marengo, quien puso bajo la lupa al histórico conductor del programa de América.

"Si pegan debajo del cinturón, vamos a pegar debajo del cinturón. Pero no se trata de eso. Se trata de decir que una actitud nos puede parecer así o no. Después, hacer toda una editorial, si nosotros hacemos esto o aquello, insisto, este es nuestro Intrusos", comenzó diciendo el periodista, serio.

"Nunca seremos Rial porque no nos importa hacer lo que hacía él. No porque esté mal. Construyó este programa, pero no nos interesa ser Rial y creo que lo demostramos todos los días". G-plus

Luego, Rodrigo continuó con su contundente respuesta a Marengo: "El canal tendrá el derecho de mantenerlo en el aire, renovar un contrato, cambiar de conductores. La televisión va y viene. Hoy estamos acá, mañana estaremos en otra parte".

"Ojalá nos quedemos mucho tiempo porque nos encanta. Pero si el día de mañana a la gente no le gusta tanto o el canal considera que hay que hacer otra cosa, haremos las valijas y nos iremos a otra parte. Mientras tanto es nuestro. Mientras tanto es un juego que hacemos todos juntos".

Molesto con Rocío, Lussich aprovechó su visceral descargo para diferenciar la versión actual de Intrusos con la que hizo Jorge Rial durante 20 años. "Acá se juega. Nos permitimos sentir que a la televisión le falta jugar un poco más. A la gente que nos mira no les gusta vernos enojados, haciendo una editorial. No es lo que buscan en nosotros. Para malos, la tele está llena".

"Hubiera sido el peor error de nuestras vidas querer ser Rial. Jamás seremos Rial, porque este es nuestro programa, te guste a vos o no, Marengo". G-plus

"Nunca seremos Rial porque no nos importa hacer lo que hacía él. No porque esté mal. Construyó este programa, esta marca. Después puede tener detractores y gente que lo sigue, y él sabe defenderse mucho mejor. Pero no nos interesa ser Rial y creo que lo demostramos todos los días", prosiguió el conductor.

Sin perder el hilo de su filosa respuesta, Rodrigo Lussich concluyó: "Hubiera sido el peor error de nuestras vidas querer ser Rial. Jamás seremos Rial, porque este es nuestro programa, te guste a vos o no, Marengo. Este es nuestro programa y el que vamos a seguir haciendo, pese a quien le pese".