Fuerte relato de Patricia Sosa por el escándalo de Valeria Lynch y Tais, la hija de Cau Bornes: "Fue triste verla llorar"

Patricia Sosa apuntó contra Valeria Lynch, de quien era muy amiga, y opinó sin filtro sobre la versión de que su colega habría echado de su casa a Taís, la hija de su expareja, Cau Bornes.

"Me re sorprendió enterarme de que Valeria la echó a Taís de su casa, es una cosa espantosa y horrible, yo escuché una sola campana pero viví la otra parte de cerca y fue penoso, fue triste ver a una chica llorar y fue triste ver a un papá que no salió a contar toda la verdad", aseguró Patricia, contundente, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En este contexto, contó que Cau pasó por una situación económica complicada y que esto angustió mucho a la joven. "Cau no se llevó a la nena porque ella quería estar con su mamá, él no tenía donde ir... Han pasado una época fea, yo la vi llorar a Taís sobre este episodio, hace un año y medio... Hablo con su papá, a ella la abrazo fuerte y le dijo que la quiero", sumó Patricia, remarcando que tiene un estrecho vínculo con el ex y la hijastra de Valeria.

PATRICIA SOSA NO QUIERE RECONCILIARSE CON VALERIA LYNCH

Antes de cerrar, Patricia dejó bien en claro que no tiene intenciones de retomar su pasada amistad con Valeria.

"No hay ningún tipo de relación con Valeria, no volvimos a hablar, no está ni estará la relación con ella, la vida te va llevando por diferentes caminos y uno no sabe en qué puede terminar, hay cosas que no se olvidan y te dejan marquitas en el corazón y cicatrices, con Oscar somos amigos de Cau y nos invitó a su cumpleaños hace unos días", cerró, aclarando que tanto él como su hija Taís están bien, lejos de Valeria.