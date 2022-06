Fuerte pregunta de Karina Mazzocco a la mamá de Matías Defederico: "¿Vos tenés conciencia de que Cinthia es la madre de tus tres nietas?"

Karina Mazzocco le hizo una fuerte pregunta en A la Tarde a la mamá de Matías Defederico en medio de su cruce mediático con Cinthia Fernández.

“¿Vos pensás que con todo lo que dijiste esto se va a arreglar?”, le preguntó la conductora y Analía Frascino respondió: “Es la verdad, no, lo mismo que dijo ella de mí, no hay otra forma de arreglarlo que en el barro con ella”.

“A ella le suma, vive de esto, nosotros no vivimos de esto ni somos así. No eduqué a mi hijo para esta mierda en la que ella lo metió. Estoy cansada de esta resentida, de esta mujer, por eso esto va a la justicia y la voy a arruinar, le voy a dar batalla”, sumó enojadísima.

"Estoy cansada de esta resentida, de esta mujer, por eso esto va a la justicia y la voy a arruinar, le voy a dar batalla". G-plus

“Cuando decis ‘voy a arruinarla’, ¿vos tomás conciencia de que es la madre de tus tres nietas?”, lanzó Mazzocco y la mamá de Matías contestó: “Sí, arruinarla por todo lo que dice, por todas las mentiras, le voy a sacar la careta”.

“Y el día que tenga los papeles judiciales los voy a llevar a un canal de televisión y no sé en qué agujero del planeta se va a meter porque no le va a dar la cara. Se hace víctima y de víctima no tiene nada, es la mina más malvada que conocí en el planeta”, sentenció Analía.

Más sobre este tema Fuerte frase de la madre de Matías Defederico contra Cinthia Fernández: "Uno no siempre tiene hijos con quien desea"

FUERTE ADVERTENCIA DE LA MAMÁ DE MATÍAS DEFEDERICO A CINTHIA FERNÁNDEZ

Analía Frascino, la mamá de Matías Defederico, lanzó una fuerte advertencia a Cinthia Fernández en la emisión de América tras el fuerte cruce en los medios.

“Me voy a encargar de que sus hijas sepan, cómo ensució el nombre del padre día tras día, que sepan lo que es la madre. Mis nietas necesitan afecto, tiempo, no lo que les da ella, plata, plata y plata”, dijo furiosa en televisión.