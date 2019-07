En octubre de 2015 se desató un escándalo cuando Mariana Diarco afirmó en Intrusos que el Pocho Lavezzi le habría enviado mensajes e imágenes hot, en momentos en que ella estaba en pareja con el Dipy, mientras el futbolista convivía con Yanina Screpante.

El caso llegó a la Justicia con dos causas y la polémica resurgió con el debut de Screpante en el Súper Bailando 2019, ya separada del jugador, cuando Diarco atacó a la modelo vía Twitter: “Yo hace cinco años era la loquita, la mentirosa, la negrita que quería prensa porque el Pocho estaba en el Mundial. Hace cinco años esto no tenía nombre. Hoy se llama acoso sexual. Y después de haberle ganado dos juicios con pruebas, chats, fotos y videos, vos lo seguiste cubriendo, seguiste mintiendo. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿O por cuánto? Quizá si hubieses dicho la verdad en ese momento, a mí me podrías haber ayudado. Digo… ¿no? De mujer a mujer. Vos sabés cómo están las cosas hoy".

Entonces, Screpante se explayó sobre el asunto contra Diarco en varios programas donde además habló de ShowMatch, por lo que la mediática esperaba poder responderle punto por punto a la ex del Pocho en Los Ángeles de la Mañana. Sin embargo, Mariana se retiró del estudio furiosa en medio del programa y regresó a segundos del final, luego de que los productores fueron a buscarla para convencerla de retornar.

Calmada pero indignada, Mariana justificó su enojo: “Básicamente me pasa que pusieron a una mina que pudo hacer toda una nota, se pudo explayar, matarme, decirme de todo, como lo hizo ayer en Incorrectas, y yo no me puedo defender”. Acto seguido, Diarco apuntó contra Yanina Latorre: “Con todo respeto, comparto un montón de cosas con vos, pero en esto no. Porque lo que estás haciendo atrasa muchísimo. Dejame terminar de hablar y me contestás. Atrasa muchísimo que todavía sigamos culpando a la mujer en los tiempos que estamos. Vos me culpás por el tema del juicio y mi problema es con Screpante, ya no es más con Lavezzi”.

Ahí, Latorre se plantó: “A mí me parece que la que atrasa sos vos, Mariana. Te lo digo de verdad, me caés bien. Vos no podés meterte con una mujer que hipotéticamente fue cornuda, el problema es con el Pocho”.

Mariana Diarco: -¿Vos sabés lo que hizo esa mujer hace cuatro años?

Yanina Latorre: -No sé, yo no te creo.

MD: -Se paseó por todos los programas…

YL: -Atrasa mucho que vos por venir al programa más visto de chismes de la televisión argentina, hables de que te acostaste con Lavezzi hace cinco años, después de que terminó el juicio, para joder a una chica que fue al Bailando.

MD: -Yo no me acosté con Lavezzi, nena. Lavezzi me acosó. Eso es lo que vos no entendés. No me interesa entrar al Bailando este año, sabés. Cuando hice mi campaña ya fue. Este año no quiero. La que atrasa sos vos…

YL: -Es feo, no es soroso lo que estás haciendo (sic).

Con el reloj clavado en las 12, Ángel de Brito hizo el gesto de saludar a los televidentes para sacar el programa del aire en plena discusión, y le dio paso a El Zorro con extrema puntualidad.