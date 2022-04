Fuerte palito de Wanda Nara a Maxi López por mostrar que la ayudó en su crisis con Icardi: "Enfocó a mis hijas"

En una entrevista con Intrusos, Wanda Nara lanzó un fuerte palito contra Maxi López por mostrar en sus redes sociales que la ayudó con sus hijos cuando estuvo en crisis con Mauro Icardi por la China Suárez.

“Muchos aplaudieron la actitud de él que cuidó a tus hijas cuando fue el pico del escándalo”, le comentaron desde el programa de América y la empresaria respondió: “No cuidó a mis hijas”.

“Mis hijos van todos al mismo colegio, él los fue a retirar y bueno hizo un videíto en el que se le escapó la cámara y enfocó a mis dos hijas”, explicó y luego sumó: “No me enojé ni le reclamé pero era parte de lo que él me decía que no haga con sus hijos”.

WANDA NARA, SINCERA SOBRE LA BUENA RELACIÓN CON MAXI LÓPEZ

Wanda Nara se sinceró al hablar de cuánto mejoró su vínculo con Maxi López tras la polémica con la China Suárez por Mauro Icardi.

“Se habló de tu relación con Maxi López, que mejoró mucho y hubo un acercamiento, ¿cómo lo sentiste vos?”, le consultaron a la empresaria, quien aseguró: “Todo lo que sume para el bienestar de mis hijos a mí me hace feliz”.