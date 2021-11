Fuerte cruce de Karina Iavícoli con Marcela Baños por la China Suárez: "¿Meter los cuernos con un tipo con cinco hijos está bien?"

Desde el inicio del Wandagate, Karina Iavícoli y Marcela Baños discuten a diario sobre las connotaciones morales del accionar de la China Suárez en lo referente a sus antecedentes con Mauro Icardi, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

En Intrusos, Virginia Gallardo reaccionó ante la noticia de que la China se prepara para una entrevista exclusiva con Alejandro Fantino con el fin de “contar su verdad”. “¿Que nos podría contar que sorprenda que no sea ‘él arrancó’, ‘él me mintió’, ‘él me dijo que estaba en plena separación’?”, se preguntó la panelista.

“Pero que vos lo cuentes no te limpia de tu mal accionar. A mí me da gracia que es como que yo me mandé un re cagad.. pero como te lo conté, ya estoy”, acotó Karina Iavícoli, y generó otra reacción de Marcela Baños, que señaló que “volvemos siempre a lo mismo”, en referencia a un cruce habitual que tiene con su colega.

KARINA IAVÍCOLI Y MARCELA BAÑOS Y UN NUEVO CRUCE POR LA CHINA SUÁREZ

“Para vos, eso está mal. Para Virginia no, para mí no…”, llegó a decir Marcela. “Para la gente que es buena gente. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. No la estoy juzgando, estoy contando lo que me parece que opina el general de la gente. Si yo te pego ahora, está mal”, le dijo Iavícoli.

“Pero no es lo mismo, es distinto. Pegar es distinto a esa situación…”, acotó Baños. “¿Qué? ¿Meterte con un tipo que tiene cinco hijos, viajar hasta a Europa, y meterte los cuernos está bien? Disculpen, soy una antigua”, se despegó Karina.

“En líneas generales, le pasó tres veces lo mismo. Entonces, ese accionar que ella tiene es reiterativo. Que a ella no le importe, es otra cosa”, cerró Karina Iavícoli sobre la China Suárez tras cruzarse con Marcela Baños.