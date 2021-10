Fuerte aclaración de Paula Chaves tras la versión de pelea con China Suárez por el escándalo con Wanda Nara e Icardi: "Con Euge no hablé"

Amiga de China Suárez, Paula Chaves aclaró los tantos en Intrusos luego de que Yanina Latorre contara que la conductora había terminado su vínculo con la expareja de Benjamín Vicuña por haberse entrometido, supuestamente, en la relación de pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Hablé con Paulita Chaves, yo le pregunté si había tenido una charla acalorada con la China, y me dijo 'no, no hablé con Euge'", contó Paula Varela en el programa de América, explicitando que no habría existido el fuerte cruce de mensajes que describió la panelista de LAM.

"Para Paula la familia y los amigos son importantes. Paula le dijo, textual, ‘sos un sorete y sos una basura’. Tengo los chats", había revelado Yanina Latorre en el ciclo de Ángel de Brito, sosteniendo que Paula Chaves había tomado partido por las Nara, dado que es íntima amiga de Zaira.

En medio de la escandalosa separación de Wanda y Mauro Icardi, Zaira Nara dejó de seguir en Instagram a China Suárez, con quien tenía una cercana relación.