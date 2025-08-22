Lee tu horóscopo diario del 22 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Tendrás novedades en las relaciones con la Luna Nueva. Surgen cambios que adaptas a tus proyectos. El trabajo te impone dedicación y logras darlo todo para tu vida material. Esta etapa será clave para demostrar tu resistencia.

Tauro : Tiempo para organizar un nuevo trabajo o idea en Luna Nueva en Virgo, se avecinan cambios. Es prioridad comprar un bien material. Tu estabilidad se fortalece con decisiones inteligentes y de largo plazo.

Géminis : Dedicas tu tiempo a tus planes laborales en los que te animas a abrir nuevas puertas. Una inversión o una compra te activan. La curiosidad y el ingenio serán tu motor para explorar caminos inéditos.

Cáncer : Recibes respuestas laborales y estás abierto a propuestas para sociedades y personas que mejoran tu vida. La Luna Nueva te ayuda a cambiar en el amor. Ordenas tu dinero para que la justicia te acompañe. Tu intuición será tu mejor guía para elegir alianzas duraderas.

Leo : El trabajo se encamina con la Luna Nueva que se acerca. Se presentan oportunidades para demostrar lo que vales. Compites por el lugar que deseas. Tu brillo natural atraerá la atención, pero deberás respaldarlo con acción constante.

Virgo : Tus proyectos se dan fácilmente con la Luna Nueva en tu signo. El trabajo te activa con pasión y da sus frutos. Este es tu momento para sembrar ideas con la certeza de que germinarán pronto.

Libra : Tienes pendientes en tu trabajo, pero tus ideas se renuevan con esta Luna Nueva. Organizas un viaje con tus seres queridos. El equilibrio entre el deber y el placer traerá grandes satisfacciones.

Escorpio : La Luna Nueva te da un cambio en tu pareja; lo nuevo viene de afuera, permítele la entrada. Un buen acuerdo con tu socio y planificas un viaje laboral. Abrir tu círculo a personas diferentes puede ser la clave para crecer.

Sagitario : Rearmas un nuevo equipo en la empresa gracias a la Luna Nueva, que te permite ir por nuevos caminos. Eres la suerte de la empresa en la que trabajas. Tu entusiasmo y visión contagian a los demás y aceleran los logros colectivos.

Capricornio : En ese lugar donde nunca te animaste, aparecen nuevas opciones en el trabajo con la Luna en tu signo. Te sientes bien personalmente y acorde a tu exigencia. La rapidez de los acontecimientos exigirá decisiones firmes y bien calculadas.

Acuario : La Luna Nueva te impulsa a analizar demasiado. Te aporta nuevas ideas y mejoras en los estudios. Tu comunicación es clara y precisa. Si canalizas bien tu pensamiento, podrás convencer e inspirar a otros con facilidad.