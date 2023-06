Florencia de la Ve dio un conmovedor discurso en vivo por la salud de Silvina Luna

El delicado estado de salud de Silvina Luna, quien permanece en terapia intensiva mientras sus familiares piden dadores de sangre, tiene conmovido al ambiente del espectáculo. Florencia de la Ve, amiga de la actriz y compañera en numerosos éxitos, abrió Intrusos destacando su calidad humana y algunos sinsabores de su vida.

“Tengo a una querida amiga que está pasando un momento muy grave de salud”, empezó diciendo, sobre el momento que vive la modelo.

“Me va a costar muchísimo hacer este programa, ya se los voy adelantando. Con Silvina Luna empezamos juntas, hace mucho con Gerardo Sofovich, queriendo triunfar, que nos vaya bien en la vida”, rememoró.

Foto: Web

FLORENCIA DE LA VE PIDIÓ POR LA SALUD DE SILVINA LUNA EN INTRUSOS

“Hicimos muchísimos éxitos, cantidades de obras en muchísimos teatros. Hemos pasado momentos increíbles, hemos llorado, y a mí me afecta muchísimo lo que está sucediendo. Es una chica que no se merece haber tenido tanta mala suerte en esta vida. No se lo merece”, aseveró la conductora.

"Era una mujer hermosa, con un físico despampanante y podías pensar que esta mujer puede tener todo lo que quiere en la vida. Lo tuvo, pero también tuvo muchas ausencias, soledad y desamor". G-plus

“Es una chica que ha sufrido muchísimo, en toda su infancia, desde muy chica en adelante. Uno, quizás la veía como una mujer hermosa, con un físico despampanante y podía pensar que esta mujer puede tener todo lo que quiere en la vida. Lo tuvo, pero también tuvo muchas ausencias, soledad y desamor”, reflexionó.

“Estamos pidiendo por su salud. Si vos creés en algo, prendé una velita para Silvina Luna que está en un estado extremadamente delicado”, concluyó, sensibilizada.