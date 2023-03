Flor Vigna, para promocionar su tema dedicado a Luciano Castro, se animó a un topless

La relación de Flor Vigna y Luciano Castro marcha a full, tanto que ella le dedicó una especial canción que puso a llorar al actor. Para presentar el lanzamiento del tema, sacó su lado más sensual y se desnudó.

La actriz, que sigue apostando por su carrera musical, compartió en sus redes un video bailando de espaldas, solo vestida con una tanga diminuta su canción. “Le escribí esta canción a mi novio. Grabamos el videoclip en mi casita”, escribió, contentísima.

“Eres tu con el gran Rodrigo Tapari. Gracias a cada uno de mi querido equipo, que con mucho amor y esfuerzo todos los días lo damos todo pa’ este sueño”, aseguró, en un video donde él ex de Sabrina Rojas aparece celebrando el baile de su novia. ¡Encantado!

FLOR VIGNA CONTÓ CÓMO LUCIANO CASTRO REACCIONÓ POR LA CANCIÓN QUE LE DEDICÓ

Luego de las repercusiones que despertó su flamante tema llamado Eres tú, y que está dedicado al hombre que conquistó su corazón, Flor Vigna reveló cómo reaccionó Luciano Castro cuando le mandó su significativa canción.

“Cuando le mandé la canción a Lucho se puso a llorar. Primero fue nuestra y después dijimos ‘gritémosela al mundo’”, comenzó diciendo Flor en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez. Además, la cantante reveló que èsta no fue la única letra que escribió inspirada en el actor: “Yo le compuse otras canciones a Lu para nosotros y para el juego nuestro, pero ésta me parecía que debía sacarla para afuera”.

“Estamos enamorados y no es solo el enamoramiento, sino que tenemos una relación muy madura. Siento algo muy especial. Me gusta creer que es por mucho tiempo. La fantasía es que es para toda la vida. Con Lu ya vamos más de un año y medio y estoy orgullosa de nuestra relación”, agregó, muy enamorada.

A la hora de describir al galán, señaló: “Lucho es muy sensible y esa es una de las partes que más me enamoró de él. Es muy valiente y es muy expresivo, es un hombre que cuando quiere decirte algo lindo y hacerte sentir amada usa muy buenas palabras y te desnuda mucho con su vulnerabilidad”.

Por último, consultada por la posibilidad de tener un hijo en el corto plazo con su pareja, Flor cerró: “Yo sé que, por tres años, por lo menos, no tengo esa madurez de decir ‘ahora sí’. Cuando sea mamá, quiero ser la mejor mamá posible dentro de mis condiciones y siento que todavía no llegué a pensarlo de lleno. Luciano es una persona que lo veo muy buen papá de sus hijos”.