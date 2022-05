Flor de la Ve criticó a Roberto Pettinato por sus dichos sobre el incendio en la casa de Felipe: "Fue bastante cuestionable"

Un incendio en el departamento de Felipe Pettinato cerca de las doce de la noche de ayer terminó con un hombre hombre. Y mientras se intenta esclarecer el caso, Roberto Pettinato lanzó polémica declaraciones y Flor de la Ve cruzó sus dichos.

“Se habla mucho del estado de salud, del estado mental, de Felipe y creo que está situación es extremadamente grave. Su padre estuvo poniendo paños fríos a la situación, pero fue bastante cuestionable lo que dijo”, aseguró la animadora al comienzo de Intrusos por lo que dijo el conductor en su ciclo radial.

“Supuestamente, él no estaba enterado de absolutamente nada a las cinco de la mañana. Esto pasó a las once de la noche, pero a las cinco de la mañana Roberto Pettinato no sabía lo que había pasado”, lanzó, dudosa.

"Es un hecho gravísimo de lo que, vamos a llamar por ahora, un accidente doméstico. Murió una persona quemada. Por eso escuchar livianamente eso…". G-plus

FLOR DE LA VE CUESTIONÓ LAS DECLARACIONES DE ROBERTO PETTINATO POR EL INCENDIO DE FELIPE PETTINATO

“Felipe estaba en shock. Imagínense. Es tremendo que alguien se prenda fuego, vos te salves y sepas que alguien, amigo o no amigo, al lado tuyo se murió”, contaron en el ciclo, sobre la causa que fue caratulada como Averiguación por muerte por causa de dudosa criminalidad.

“Por eso sorprenden las declaraciones del padre a las cinco de la mañana. Claramente es un hecho gravísimo de lo que, vamos a llamar por ahora, un accidente doméstico donde muere lamentablemente una persona”, aseveró Flor.

“Muere una persona. Por eso escuchar livianamente eso…”, deslizó, sobre las palabras que tuvo el animador.