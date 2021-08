Flor Peña lució una original bikini metalizada en las Cataratas del Iguazú: "No me sacan ni con la policía"

Antes de regresar a Buenos Aires para volver a ponerse al frente de Flor de Equipo (Telefe), Florencia Peña se despidió de su divertida estadía en las Cataratas del Iguazú mostrándose espléndida y disfrutando del calorcito de esa hermosa región.

La conductora, que viajó con su amigo Marley al limite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná, posó inmersa en la espectacular geografía luciendo una bikini negra metalizada que le queda bárbara.

"Florencia Peña se confiesa: 'Me quedo en Cataratas, de acá no me sacan ni con la Policía'", expreso en Instagram, súper divertida.

Además, antes de despedirse le agradeció al conductor por tan maravillosa aventura juntos. "Qué bien me hacen nuestras risas, las estaba necesitando. Gracias por este finde increíble... Somos tan maravillosos como las Cataratas...", cerró, muy tierna.