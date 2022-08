Flor Peña apuntó fuerte contra Viviana Canosa por su polémica salida de A24

La opinión de Flor Peña respecto de la escandalosa salida de Viviana Canosa de A24 tras acusar censura previa era de las más esperadas, y fue contundente al explayarse respecto de quien se encuentra en las antípodas ideológicas.

"Para mí el límite es cuando uno le hace daño a la gente diciendo cosas que no son ciertas. Ese es el límite. Eso no es libertad de expresión", reflexionó la conductora de LPA en una nota con Socios del Espectáculo.

Entonces, Flor explicó por qué para ella no limitaron a Viviana con vos: "La libertad de expresión es que vos puedas decir lo que pensás. Pero cuando decís cosas que afectan la cabeza de la gente, le tirás data como si fueran verdades y la gente se lo cree, ese es el límite de la libertad de expresión".

Más sobre este tema Baby Etchecopar fulminó a Viviana Canosa y la comparó con El Dipy

De esta forma, Florencia Peña evitó analizar la acusación puntual de Viviana Canosa de que le impidieron poner al aire un escrache al ministro de Economía, Sergio Massa, y así desarrollar con normalidad su programa en la señal informativa del Grupo América.

"Para mí el límite es cuando uno le hace daño a la gente diciendo cosas que no son ciertas" G-plus

FLORENCIA PEÑA ADMITIÓ CUÁNTO LA REMA LPA, SU PROGRAMA

"Hay algo que genera mi persona que hace que todo sea una pregunta constante, sobre todo. Nosotros estamos bien, me divierte mucho hacer el programa", se sinceró Flor Peña cuando le preguntaron por las polémicas que rodean a LPA por los cambios en su formato, y la salida de humoristas.

Más sobre este tema Cinthia Fernández pidió que a Viviana Canosa la dejen de tratar como a Caperucita Roja

"Estamos en un canal complejo, obvio. Tiene sus limitaciones. Es un horario complicado, pero la pasamos bomba y no hay mucho más para decir", continuó.

Al final, Flor Peña sentenció: "América no está pasando un buen momento. La verdad que espero que lo puedan solucionar. Es el peor horario para América, toda la vida la tuvo difícil. Y es una época turbulenta de la tele en general. No me parece un año tranquilo para nadie".