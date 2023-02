Flor Marcasoli confirmó su noviazgo con Esteban Prol: "Estoy muy enamorada"

Flor Marcasoli (36) confirmó su romance con Esteban Prol (56) desde Villa Carlos Paz, donde ambos están haciendo temporada teatral.

Jorge Elena, en diálogo con Juan Etchegoyen, contó la conversación que tuvo con Flor, en la que le habló de su noviazgo con el actor.

"Está confirmadísimo, ayer a la tarde me lo confirmó ella después de que se ganó el premio a mejor bailarina en los Premios Carlos”, afirmó el comunicador en Mitre Live, contundente.

TODOS LOS DETALLES SOBRE EL ROMANCE DE FLOR MARCASOLI Y ESTEBAN PROL

El notero contó que Flor le dijo que está muy enamorada de Esteban.

"Me dijo que es una temporada hermosa por este premio y en el amor; ahí le pregunté si efectivamente estaba saliendo con Prol y me lo confirmó, 'estoy muy enamorada y estamos muy bien, ojalá que Esteban sea premiado', me dijo”.

LOS AMORES DE FLOR MARCASOLI Y ESTEBAN PROL

"Así que de esta maneraque están haciendo teatro en Villa Carlos Paz”, cerró Jorge sobre el noviazgo de Flor y Esteban.

Entre los romances más conocidos, Flor Marcasoli fue novia de Fede Bal y de Esteban Bam Bam Morais.

Por su parte, el noviazgo más recordado de Esteban Prol fue con Claribel Medina, entre 1999 y 2001.