Firme respuesta de Pampita tras ser consultada por el escándalo entre China Suárez y Wanda Nara: "Hablo de mis temas"

Pampita se mantuvo firme en su negativa a dar una opinión sobre la escandalosa crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi, en la que quedó involucrado colateralmente Benjamín Vicuña, la última pareja de China Suárez.

El sábado pasado, Wanda comunicó que su matrimonio con el futbolista del PSG pendía de un hilo y, tácitamente, apuntó contra la actriz: "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!".

Consultada por el escandaloso tema, Pampita se puso seria y respondió ante el micrófono de La Previa de La Academia: "No tengo nada que decir. Como les repito cada vez que me preguntan estas cosas. Yo hablo de mis temas, nada más".

"Ya me conocen, no me meto en temas que no me corresponde. Hace años que me vienen a preguntar y mis respuestas son siempre las mismas. Soy muy tajante". G-plus

Lo que sí explicó Pampita es que no fue elección suya no grabar una emisión de Pampita Online por el escándalo que rozó a su expareja Benjamín Vicuña, por el acercamiento virtual de China Suárez a Mauro Icardi: "No grabé el programa por una decisión de mi producción".