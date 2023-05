Firme descargo de Pablo Duggan tras haber sido acusado de maltratador por su locutora: "Las cosas como son"

Ana Maccaroni, la locutora de Pablo Duggan en su programa radial, lo acusó de maltratarla en el ámbito laboral. La profesional afirmó que hace tiempo la pasa pésimo trabajando con él.

Acto seguido, Pablo hizo un mea culpa. "Corresponde hablar y decir las cosas como son. Hay cosas que nos pasan a todos los que hacemos radio o estamos en los medios de comunicación, somos seres humanos aunque no parezca, y tenemos sentimientos. Muchas veces, el fragor del aire hace que uno cometa errores o tenga reacciones que nunca podés medir lo mal que le puede caer al otro...".

"Entonces, lo primero que quiero hacer, porque le aclaro al público que está Anita, a quien quiero, aprecio y valoro como persona y profesional, quiero pedirle disculpas porque ella se sintió mal por unos cruces que tuvimos al aire, y nunca es lindo que uno se vaya mal de un trabajo, le pido disculpas a ella", afirmó Pablo, con firmeza.

Y cerró remarcando que no se había dado cuenta de que con sus actitudes la hacía sentir mal. "En el fragor de la radio todos queremos participar y es duro para alguien que quiere aportar algo no tener el tiempo y el lugar, no nos damos cuenta. Pasan cosas que a uno le molestan, tiene todo el derecho de sentirse mal y yo tengo la obligación de decirle a Anita de pedirle disculpas", sentenció.

EL CARA A CARA DE PABLO DUGGAN Y SU PRODUCTORA AL AIRE

Al aire en Radio 10, el conductor y la locutora hicieron las paces.

"Estuvimos hablando un largo rato y lloramos juntos. Lo que corresponde es escucharla a ella y yo te pido disculpas acá públicamente. Hay que ser cuidadoso y aprender todos los días cómo mejorar las posibilidades de que el otro desarrolle sus tareas de la mejor manera posible", sentenció Pablo.

"Pablo tiene un carácter bastante difícil, yo soy de enfrentarlo siempre, pero ayer no fue nada agradable... Todo lo que uno vive... La otra persona no se puede dar cuenta siempre y lo entiendo. Pero pudimos limar las asperezas. Yo quería que se solucionara todo pero había veces que no escuchabas. Estamos mejor, pero dejame también que esto lo vaya masticando y demás", cerró Ana, más tranquila.