Filoso palito de Marengo a Pallares y Lussich por el nuevo Intrusos: "Virginia Gallardo trabaja en un programa de espectáculos que ahora hace humor"

Tras varias semanas negándose a participar de la serie de Ricardo Fort que preparan los hijos del empresario, Virginia Gallardo terminó conduciendo un programa especial que hizo América sobre él. En Nosotros a la mañana, Rocío Marengo volvió a apuntar contra la bailarina, repasando los hechos que las llevaron a cruzarse varias veces, y criticó duramente a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por el nuevo Intrusos, ninguneando el estilo del ciclo.

“No es un tema personal con Virginia. Fue ese tema puntual, que no me pareció que no sea parte de la serie. Y teniendo en cuenta que ahora hizo este especial en América, ella dijo que quería despegarse de la imagen de Ricardo y de repente aparece otra vez… No se entendió nada lo que hizo. Algunos puntos me hicieron más ruido en particular que su no participación en la serie”, analizó Marengo.

“Yo tenía una imagen de Virginia (…) al lado de Ricardo que evidentemente muchos no tenían porque su propio compañero, Lussich, le dijo ‘vos te tenías que bancar que te digan que eras el gato de Fort´. Entendí que Virginia quería tapar un poco todo ese pasado por el que algunos la acusaban. ¿Y después se la agarraban conmigo y no con el compañero que le dijo eso en la cara?”, protestó Marengo desde su casa.

“Había una imagen muy linda de Virginia en la familia, que estuvo en el cumpleaños de 15 de Martita. Fue como un baldazo de agua fría. Yo aclaré que siempre tuve la mejor con ella, pero ella trabaja en un programa que hace espectáculos, o que ahora dicen que hacen humor, que sé yo que hacen. Pero les sirve porque estuvieron mucho tiempo hablando de este tema”, agregó en referencia a Intrusos.

“La verdad es que a mí no me interesa. Hablé por los chicos, pero no tengo idea de nada más, y no me interesa estar vinculada a un entorno que vivía de él, y eran empleados que él hacía subir o bajar. Él era la estrella y todos los demás trabajaban para él”, concluyó Rocío Marengo sobre el rol de Virginia Gallardo en la vida del empresario.