Paula Varela cruzó a Virginia Gallardo por la China Suárez: "Basta con el verso de que no sabía que estaba casado"

Paula Varela y Virginia Gallardo protagonizaron un filoso cruce en Intrusos al debatir acerca del rol de la China Suárez en el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Ella no tiene ningún tipo de percepción del daño que hace ni de remordimiento y eso es un problema serio. Para mí salir con un casado no tiene nada de libertad, la mujer libre es aquella que muestra su amor y lo grita a los cuatro vientos”, reflexionó Varela.

Entonces Gallardo recordó los dichos de la actriz ni bien estalló la polémica del Wanda Gate. “Ella dice que fue engañada también”, dijo y Paula saltó picantísima: “Basta de ese verso, basta”.

Finalmente, Virginia defendió su postura: “No, basta no, porque nosotros no vimos los chats donde él supuestamente le había dicho ‘quiero una relación libre’, ‘yo también’ o ‘estoy en un matrimonio que está terminándose’”.

FIRME DEFENSA DE MARCELA BAÑOS A LA CHINA SUÁREZ POR EL WANDA GATE

Marcela Baños defendió a la China Suárez en Intrusos ante el escándalo con Wanda Nara y la China Suárez y explicó por qué avala sus actos.

“¿A quién le tiene que demostrar? Es su vida privada, ella no fue la que expuso este caso, lo hizo Wanda. ¿Y si a ella no le importa quedar expuesta?”, analizó la panelista en la emisión de América.