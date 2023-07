Filosa versión sobre Wanda Nara y Mauro Icardi en el after del Martín Fierro 2023: "Como Nicole Neumann y Cubero"

Una de las parejas más comentadas de la noche de los Premios Martín Fierro 2023 fue la de Wanda Nara y Mauro Icardi. La pareja también estuvo en el after party, del que parecería que Karina La Princesita se habría ido con el Conejo de Gran Hermano 2022, y también dieron que hablar. Cinthia Fernández dio detalles.

Parece que ni el futbolista ni la conductora de MasterChef, que ganó como revelación, estuvieron muy cómodos. “Me dijeron que en el after él la acompañaba hasta la puerta del baño. No la dejaba”, aseguró, en Nosotros a la mañana.

La panelista, rotunda, marcó la situación y aseguró que no era un gesto de caballerosidad del jugador con la animadora. “No. Eso hacía Fabián Cubero con Nicole Neumann y mirá cómo terminó”, se despachó, filosísima. “Cubero iba con la cartera”, recordó.

CINTHIA FERNÁNDEZ CONTÓ SI TRABAJARÍA CON LA CHINA SUÁREZ

En pie de guerra con la China Suárez, Cinthia Fernández reveló en Socios del Espectáculo el picantísimo recaudo que tomaría antes de trabajar con la actriz y cantante.

Esta semana, Eugenia Suárez le mandó una carta documento a la panelista de Nosotros a la Mañana por "dañar su moral" con sus opiniones mediáticas, tras su explosivo tweet cuestionándola sin filtros.

EL PICANTE RECAUDO QUE TOMARIA CINTHIA FERNÁDEZ ANTES DE TRABAJAR CON LA CHINA

Notero: -¿Trabajarías con la China?

Cinthia Fernández: (primero, hace cara de que no trabajaría con la China) -¡Pará! Si me pagan bien y si no tengo marido, sí. Si tengo marido, salgo corriendo.

Josefina Pouso: -Entonces, si seguís así, vas a trabajar.

"Si me pagan bien y si no tengo marido, sí, trabajaría con ella. Si tengo marido, salgo corriendo". G-plus

Cinthia Fernández: -Cuando yo consiga chongo, ¿me van a robar el marido?

Notero: -¿Cuándo consigue chongo?

Josefina Pouso: -No, el esfuerzo que estamos haciendo...

Cinthia Fernández: -Le voy a pedir uno a la China, total, le deben sobrar.

CINTHIA FERNÁNDEZ EXPLICÓ POR QUÉ NO ES SORORA CON LA CHINA

"Me cansé. La otra (Pampita) la volvió a integrar después de que estuvo con el marido en el motorhome", dijo Cinthia sin filtros, en alusión al clip de la China haciendo una humorada en un motorhome.

"El exmarido y ella destruyeron a una familia. También podría haber estado rota, pero no fue la mejor manera de enterarse para Pampita", continuó la panelista.

"Pampita la invita a los cumpleaños, sanó, la integró. ¿Es necesario burlarse?", agregó Cinthia, letal con Suárez.

En el mismo tono, continuó: "A mí me parece que sigue siendo la China Suárez, siempre buscando el marido ajeno y después se ríe".

"Y hubo doble palo. Para Rusher y para Benjamín y Pampita. ¡Aguante Rusher!", arremetió.

Consultada por el cronista de Socios del Espectáculo por su nula empatía y sororidad con la China, Cinthia respondió con ironía: "¿Qué voy a ser sorora? ¡Ella fue re sorora con Pampita! Es una tipa que tuvo reincidencia siempre, en gustarle el marido ajeno".

"Más allá que la culpa primero siempre es del tipo. Pero ella no puede ser tan, tan, tan mala", concluyó Cinthia Fernández, sin piedad con la China Suárez.