Fernanda Vives habló de los motivos de su separación con Sebastián Cobelli y sugirió que le fue infiel: "Encontré una charla que no me gustó"

Desde hace varios días Fernanda Vives habló de la crisis que mantiene con Sebastián Cobelli, sin embargo en LAM habló de que está separada y terminó confesando que la sospecha de que su marido le fue infiel quebró la relación.

"Entramos en una rutina y vi cosas que no me gustó", lanzó, mientras "Estoy separada, pero seguimos conviviendo", aseguró, intentando no entrar en detalles para después entrar en los motivos.

“El desgaste, fue por todo. Los nenes, la rutina. Empezamos a ser más amigos que otra cosa”, dijo, para después referirse a una conversación que le molestó de su marido.

FERNANDA VIVES CONTÓ QUE ENCONTRÓ UN CHAT DE SU MARIDO CON OTRA MUJER

“No quiero entrar en detalles porque tengo hijos muy chicos”, dijo, mientras indagaban en el ciclo de Ángel de Brito sobre el chat de la discordia.

“Vi cosas que no me gustaron. Me hirió”, señaló, para terminar, contando que le llegó una charla que mantenía el exfutbolista con otra mujer.

“Me encontré una charla que no me gustó”, deslizó, intentando mantener la calma.