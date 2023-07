Fernanda Iglesias cruzó picante a Viviana Colmenero porque la mandó a terapia: "¿Quién sos?"

Fernanda Iglesias cruzó picante a Viviana Colmenero en LAM, luego de que la exparticipante de Gran Hermano la mandara a terapia.

¿El contexto? Ángel de Brito le pidió a Viviana que le tire el tarot a su panelista, para saber cómo continuará su vida personal tras la separación de Pablo Nieto, y se picó al aire.

Iglesias cuestionó a Colmenero con enfado, pero terminó el ida y vuelta dándole un abrazo buena onda.

EL CRUCE ENTRE FERNADA IGLESIAS Y VIVIANA COLMENERO

Ángel de Brito: -Viviana, ¿le sacás una carta a Fernanda? Está en un momento incierto.

Viviana Colmenero: -¿Querés saber algo puntual?

Nazarena Vélez: -¡Preguntá! ¡Preguntá!

Fernanda Iglesias: -Decime vos qué preguntar…

Nazarena: -Si vas a conocer un hombre pronto, un amor. Porque chongos vas a conocer un montón.

Fernanda: -Uno especial...

"¿Quién sos boluda? Me dice 'andá a terapia'. ¿Qué? ¡Me diagnosticó! Me molesta la gente que me manda a terapia". G-plus

Viviana: -Pará, yo creo que primero tenés que hacer terapia.

Ángel: -¿Eso lo dice el tarot o lo decís vos?

Viviana: -Creo que tenés que hacer terapia. ¿Nunca hiciste?

Fernanda: -Ay, ¡cómo no voy a hacer! Desde los tres años que hago terapia.

Viviana: -¿Pero ahora estás con algún psicólogo?

Fernanda: -No voy a contestar. Hago cosas. Porque es como el "andá a terapia". ¿Quién sos boluda?

Ángel: -Calma, calma.

Viviana: -Yo hago terapia desde los 32...

Fernanda: -Me dice "andá a terapia". ¿Qué? ¡Me diagnosticó! Me molesta la gente que me manda a terapia.

Marcela Feudale: -Fer, te lo dijo de otra manera, como un consejo.

Ángel: -¿Está mal mandar a terapia?

Nazarena: -Sí, para mí sí.

Ángel: -Yo una vez se lo dije a un amigo y se re ofendió.

Viviana: -Lo dije para estar bien con uno mismo... No sabía que ibas a terapia. Lo dije porque para estar bien con el otro, hay que estar bien con uno mismo.

Fernanda: -Pero ya lo sé…

Viviana: -Te la estás bancando bien. Sos fuerte.

Fernanda: -Bueno, gracias.