Fede Bal hizo un mea culpa en medio del escándalo con su ex: "Hay algo que debo trabajar en mi personalidad"

La ruptura de Fede Bal y Sofía Aldrey no fue una más en el prontuario amoroso del actor ya que la joven decidió haber públicos los chats en los que se reflejaban las infidelidades que sufrió por parte del hijo de Carmen Barbieri a lo largo de tres años.

La prensa fue en busca de Fede Bal, y lo encontró a la salida del teatro de Villa Carlos Paz donde se presenta los fines de semana con la obra Kinky boots. “Yo los respeto un montón y saben cuánto los quiero. Es un momento súper especial y no tengo muchas ganas de hablar”, dijo Fede, al ver las cámaras.

De esta manera, el actor enfatizó en que “A la única persona que tengo que pedirle disculpas es a mi ex novia. Lo hice en privado y lo hago públicamente”. “Hablamos hace unos días y no hay mucho más que decir. Eso queda en privado y no tengo más ganas de seguir hablando”, explicó.

FEDE BAL REVELÓ EN QUÉ ESTÁ DISPUESTO A CAMBIAR SU PERSONALIDAD TRAS ROMPER CON SOFÍA ALDREY

“Es un momento en el que tengo que trabajar un montón de cosas. Claramente hay algo que yo necesito laburar en mi personalidad, pero se están diciendo cosas y hay cosas que sí son ciertas, y otras que son muy mentira (sic)”, agregó, antes de advertir a la prensa.

“Están tocando temas con una frivolidad que realmente me mucha tristeza, sobre todo colegas que quiero y respeto mucho. No estoy enojado con nadie, pero no voy a hablar. Es un momento en el que necesito cuidarme yo”, explicó Fede.

Respecto a los chats, Bal señaló que “hay cosas que son verdad, hay cosas que son mentira, pero eso queda en la intimidad”. “No creo que paren de hablar, y lo que más me molesta es cuando tocan mi enfermedad, cuando hablan de cosas tan frívolas, que nadie sabía lo que era vivir lo que yo pasé. Y si me equivoqué, las únicas disculpas se las pido a Sofía”, cerró mientras se alejaba en su automóvil.