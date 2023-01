El fastidio de Érica Rivas en plena nota por ser consultada por Casados con Hijos: "Ya dije todo"

A dos semanas del estreno de Casados con Hijos, Érica Rivas reaccionó con malestar cuando el notero de Intrusos la abordó llegando al teatro Roxy, en Mar del Plata, y le preguntó por la comedia que salió a escena sin ella tras su polémica desvinculación en 2020.

"¿Cómo viste el estreno de Casados con hijos?", le consultó Gonzalo Vázquez a la actriz, quien sin detener el paso respondió escueta y con signos de fastidio, mientras un asistente la escoltaba de cerca e intentaba que el cronista no acceda a Érica.

"Ya dije todo. Si tenés ganas de pasar acá, te invito", dijo Rivas, con seriedad. Y el notero retrucó: "¿Te genera nostalgia?".

Firme en su postura, Érica Rivas contestó: "No. Te invito acá, que está casi lleno".

En ese agitado marco, Gonzalo Vázquez disparó: "Decile a tu amigo que no me toque".

Emitida la nota en Intrusos, el cronista dio más detalles de la tensa nota callejera que intentó hacerle a la actriz: "Ella llegó con un chico que actuaba de guardaespaldas. Me ponía una valija todo el tiempo adelante. Yo le decía que se corra del medio. No me dejaba hacer mi trabajo".

ÉRICA RIVAS HABLÓ SIN FILTROS DE SU SALIDA DE CASADOS CON HIJOS

En enero del 2022, Érica Rivas habló con contundencia de su polémica desvinculación de la obra Casados con Hijos.

"Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, dijo la actriz que interpretó a María Elena Fuseneco en la ficción, en nota con Julio Leiva en el ciclo Caja Negra de Filo News.

Y agregó, sin rodeos: "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo".

"Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huev... porque soy un grano en el ort...", sentenció Érica Rivas.