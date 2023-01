La familia de Tini Stoessel estaría furiosa con Camila Homs tras su polémico video contra la cantante

Lejos de que el video que mostró a Camila Homs arengando a un grupo de personas que estaban insultando a Tini Stoessel quedara en el pasado, la familia de la cantante habría reaccionado con mucha indignación.

Así lo dio a conocer el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live: “Las palabras que me contaban fueron las siguientes… ‘vulgarmente desubicado’”, sostuvo, en referencia a la actitud que tuvo con Camila con la actual pareja de su ex, Rodrigo de Paul, en un boliche de Punta del Este.

“También me comentaron allegados a la familia que no les sorprendió el gesto de la ex de Rodrigo, sobre todo en medio del caos que hay después de la denuncia que trascendió en los medios”, agregó.

Por último, Etchegoyen hizo hincapié en que la familia de Tini (que actualmente está viviendo una historia de amor con De Paul) estaría “incómoda” con el escándalo que se generó, lo que habría ocasionado una charla con De Paul ya que “los ánimos están caldeados”.

FUERTE RECHAZO DE ESTEFI BERARDI A RODRIGO DE PAUL POR UN FESTO QUE TUVO CON CAMILA HOMS

Luego del gran recibimiento que tuvo junto al resto de la Selección tras aterrizar en Argentina, donde se vivió un gran festejo por salir campeones en el Mundial de Fútbol Qatar 2022, Rodrigo de Paul habría despertado el enojo de su ex, Camila Homs, por no haber ido a visitar a sus los hijos que tienen en común, Bautista y Francesca.

En medio del debate sobre este tema, Estefi Berardi se mostró muy enojada con De Paul: “Yo pensé que Rodrigo la había invitado a Qatar y Camila no había querido. Pero ella le preguntó si le parecía que vaya a llevarle a los nenes y Rodrigo no le contestó ese mensaje. Te diría que ellos casi prácticamente no se hablan, no hay diálogo”, comenzó diciendo la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Cuando su equipo pasó a Octavos en el Mundial, ella le vuelve a preguntar. Y él le propone… escuchen esto porque a mí me dan ganas de vomitar porque no lo puedo creer, que Camila lleve a los nenes hasta Madrid porque los papás los podían ir a buscar para que los lleve a Qatar y Camila se tenía que volver”, agregó.

Y cerró, molesta: “Y la frase que le dijo Rodrigo a Camila fue ‘vos a Qatar no entrás’. ¿Cómo le vas a hablar así a la mamá de tus hijos? Y hay otra frase peor que no voy a contar”.