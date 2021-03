Explosivo rumor de crisis entre Flor Vigna y Occhiato: "Nico lo desmintió, pero habría un conflicto por ShowMatch"

El esperado regreso de ShowMatch al prime time de eltrece marcará también la vuelta de Florencia Vigna y Nicolás Occhiato a la pista, pero por separado. Flor tendrá a Facundo Mazzei como partenaire por un lado, y Nico defenderá el título de campeón de Bailando 2019 junto a Flor Jazmín Peña por el otro.

Sin embargo, la alegría de la pareja de retornar a los escenarios no sería absoluta. Es que según contó Nancy Duré en Los Ángeles de la Mañana el conductor de Todo puede pasar le habría fallado a la artista que a mediados de año se lanzará como cantante solista. “Nico me lo desmintió y me dijo que no está en crisis con Flor, pero a mí me habían comentado que había cierto conflicto entre ellos por La Academia”, comentó la panelista.

Luego, la periodista se explayó: “Parece que Nico le habría prometido a Flor que no iba a ir al Bailando justamente para no exponer la pareja, los conflictos. Él dijo que no iba a ir, pero después terminó diciendo que sí, que iba a ir. Entonces, empezó un cortocircuito entre ellos”. Por lo pronto, en las redes sociales Flor Vigna y Nico Occhiato continúan mostrándose juntos y cariñosos como siempre.