Explosiva frase de Wanda Nara tras el escándalo con la China Suárez: "Nunca me hubiera acostado con el novio de mi amiga"

Lejos de que el escándalo que protagonizaron Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez quedara en el pasado, las recientes declaraciones de la actriz volvieron a dar que hablar tras lanzar unas picantes declaraciones ¿dirigidas a la actriz?

Todo comenzó con unos dichos que aparece en un video que hizo para Netflix en pleno lanzamiento de la nueva temporada de Emily en París donde encontró puntos en común con la ficción: “Nunca me hubiera acostado con el novio de mi amiga. O soy todo o no soy nada”, comenzó diciendo.

Además, al analizar las infidelidades en las que incurre el personaje, Wanda remarcó: “Yo no podría hacerlo. Y si yo fuera Emily en esa situación, la mitad de la serie se hablaría de mi culpa”.

“Hablan de infidelidad como si fuera moneda corriente. Y se habla mucho de las parejas abiertas. Para mí, si me proponen una relación abierta, digo ‘bueno chau, abierta está la puerta de casa’”.

“No me siento influencer. Me gusta mostrarle a la gente lo que yo hago en mi vida y es real. Vengo con un chip que no se actualiza, no soy como el teléfono que tiene la actualización”, cerró, marcando su fuerte postura sobre cómo encara las relaciones.