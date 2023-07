La exniñera de Morena Rial confesó que robó en LAM: "Fue por necesidad"

El escándalo por los robos en LAM tiene un nuevo capítulo. Daiana Pedano, exniñera del hijo de Morena Rial, confesó haber sido autoras del hecho delictivo en los camarines del ciclo de Ángel de Brito.

"Me hago cargo del robo en "LAM". Fui parte de quienes robaron, no la única", admitió la joven, quien además reveló una interna con la hija de Jorge Rial tras cumplirse un mes de la polémica.

Según contó, fue despedida hace pocos días por la mediática luego de que recibió el consejo de una “bruja” que sería muy cercana a ella. “Morena me echo por una bruja", admitió. "No esperaba que me traicione de esta manera", dijo, mientras ponía en duda su amistad con la mediática.

Foto: Captura de TV

LA EXNIÑERA ADMITIÓ QUE ROBÓ EN LAM Y CONTÓ POR QUÉ LO HIZO

Lio Pecoraro y Fernando Piaggio indagaron en los motivos que la llevaron a sustraer las tarjetas de crédito de Mónica Farro, Marcela Feudele y Estefi Berardi, además de otros objetos.

“Por un momento de necesidad”, se sinceró, en comunicación telefónica con el ciclo de Crónica TV. Y aunque reconoció que “nadie le pidió” que robara, admitió que no actuó sola.

“Las compras en la farmacia fueron varias personas”, se sinceró, sembrando más dudas.

