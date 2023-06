Estefi Berardi explicó por qué renunció a LAM tras el escándalo en vivo: "Así no llegaba al 30"

Pese a que Ángel de Brito había anunciado que se quedaba hasta el 30 de junio, Estefi Berardi decidió adelantar su salida de LAM y lo hizo este miércoles en plena emisión, cuando decidió “merendar” a las 21 horas en medio de un debate sobre su supuesta demanda a Sofía Aldrey.

“(Martín) Leguizamón no me deja hablar del tema, Y no me puedo defender”, acusó Estefi, mientras tomaba un termo y un mate que tenía a escasa distancia, mientras una cámara la acompañaba por los pasillos del canal, desde donde escuchaba los agravios de Yanina Latorre.

En la cuenta de Twitter de El ejército de LAM, Pepe Ochoa anunció como “último momento”. “Estefi no vuelve más. Textual de ella: ‘me ch… un huevo’”, escribió el productor, que más tarde mostró fotos de la panelista esperando a hablar con De Brito y luego un video junto a él”.

ETEFI BERARDI RENUNCIÓ A LAM Y CONTÓ CÓMO ENCARA SU FUTURO EN EL MEDIO

“Oficializado”, confirmó, y agregó: “Nos queda solo el homenaje a Andrea Taboada”, en referencia a la otra “angelita” que protagonizará el anunciado “recambio” de fin de mes, tras siete temporadas al aire.

“¿Te chupaba un huevo volver, dijiste?”, quiso saber Ángel en el video de Twitter. “Si, pero por vos no, porque siempre te agradecí. Me voy contenta por todo lo que me dio LAM, que fue un montón y me llaman tanto por haber pasado por acá”, reconoció ella, al tiempo que advertía que “puede volver en cualquier momento”.

En diálogo con Ciudad, la panelista contó que decidió tomar la decisión “porque así no llegaba a fin de mes”. “Renuncié hoy. Le dije a Ángel que no llego al 30”, dijo Estefi, que se mostró sonriente junto a Ángel en las redes sociales.

Estefi confirmó que sigue “escuchando propuestas”, sin apurarse, mientras se prepara con todo (clases de cocina incluidas) para grabar la segunda edición de Pasaplatos famosos, que tendrá a Carina Zampini al frente, y que iría en el horario de las 14.30, una vez que termine el certamen actual.