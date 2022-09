Estefi Berardi se defendió de las críticas de Lali Espósito: "No te podés meter con mi trabajo"

Estefi Berardi se cruzó con Lali Espósito en las redes sociales luego de que la jurado de La Voz la cuestionara por poner al aire un audio que ejemplificaba el supuesto enojo de la jurado de La Voz Argentina con el resultado del reality, pero que en realidad era de la película Permitidos, que ella protagonizó.

A raíz de este error, Berardi pidió disculpas, al tiempo que Lali la chicaneaba en Twitter. "Me reí fuerte porque es un fragmento de la película Permitidos (…). "Pero después de reírme, me preocupa pensar que haya gente que 'informe' así. Media pila, ahora me sigo riendo", escribió.

Molesta con esta última frase, Berardi le escribió: "No sabía que nunca te equivocabas. Fue una fake news que filtró un productor tuyo y caí como una campeona. Se aclaró en el momento, y si, nos reímos todos porque por suerte era una pavada", señaló en esa red social.

Más sobre este tema El fuerte cruce de Lali Espósito y Estefi Berardi en Twitter: "No sabía que nunca te equivocabas"

ESTEFI BERARDI SALIÓ CON LOS TAPONES DE PUNTA CONTRA LALI ESPÓSITO

Tras las críticas que recibió por parte de la cantante y de sus seguidores, Estefi habló con Intrusos y fue un paso más allá, señalando que “le encanta que la critiquen” ya que “lo disfruta”.

“Lali es una genia. Me sorprendió mucho porque en ese momento nunca me imaginé que me iba a cruzar con Lali, que fue sin buscarlo por un error mío, del que me hice cargo. Lali no destruye a nadie, se mató de la risa”, dijo, minimizando el tema.

“Le pediré disculpas mil veces a Lali si la ofendí. Era una pavada en realidad. Si bien fue un error mío, me molestó lo que puso al final, y por eso le contesté, pero con la mejor y con respeto”, agregó Estefi.

“Fue un error mío, que en el momento me di cuenta y me retracté, así que no te podés meter con mi trabajo porque no me conocés, y porque soy buenísima en mi trabajo por sobre todas las cosas”, agregó, desafiante, la panelista de Mañanísima.