"Está destruyendo matrimonios": Carmen Barbieri apuntó enojada contra Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal

En diálogo con el psicólogo mediático Gabriel Cartañá, Carmen Barbieri habló sin tapujos en su programa Mañanísima sobre el escándalo protagonizado por su propio hijo, Federico Bal.

Recordemos que el protagonista de Kinky Boots se separó de su novia, la heredera millonaria y maquilladora Sofía Aldrey, debido al hallazgo por parte de ella de una serie de supuestas infidelidades que el actor habría cometido con varias personas del espectáculo.

Gabriel comenzó diciéndole a Carmen, en medio de su programa: "Supongamos que más adelante, Sofía se va a arrepentir" (de haber filtrado los supuestos chats de Fede Bal con otras famosas).

"Pero va a ser tarde, porque está arruinando matrimonios sin darse cuenta", a lo que el especialista le repreguntó: "¿Ella está arruinando matrimonios?".

Y Carmen sostuvo: "Sisi claro, hay mucha gente involucrada, gente que tiene novios o arreglándose, y esto los terminó de destruir".

CARMEN BARBIERI NO ACEPTA LAS DISCULPAS DE FEDE BAL

La conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) quebró en llanto al tocar el tema que repercutió en todos los programas y que involucra directamente a su hijo.

“Para mí, se lo dije varias veces a esta palabra, es un disgusto muy grande. Estoy adelgazando porque no como y no duermo hace ya varios días”, aseguró, a punto de derramar lágrimas. “Y no me quiero poner a llorar, pero te juro por mi mamá y mi papá, que es lo que más quiero en la vida, es un disgusto muy grande el que tengo”, señaló.

“Él me pidió muchas veces disculpas por el disgusto que estoy pasando. Me pidió tantas veces que le dije que no lo hiciera porque ya está hecho. No sirven las disculpas. Yo no disculpo cuando me hieren”, confesó.