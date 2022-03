Escandalosos audios de Mabel, la madre de Jorge Ibáñez, contra su hija: "¡No digas que estoy perdida o preparate para una demanda!"

Las últimas horas apareció un video del ataque y la agresiva pelea que tuvo Mabel Ibañez con su hija, Alejandra Ibañez, ambas madre y hermana de Jorge Ibañez. La mala relación entre las mujeres por la administración del patrimonio del famoso diseñador quedó registrada en las imágenes, pero no fue todo.

A la tarde puso al aire los tremendos audios que le envió Mabel a su hija, furiosa porque la señala de no estar en sus cabales. “Sé que me estás llamando y también sé de los mensajes. Te lo voy a decir por última vez y lo digo bien, bien enojada. No me llames más, no tengo nada que hablar con ustedes”, dijo, muy molesta.

“Te prohíbo que hables de mí diciendo que estoy perdida. No sigas llamándome ni a mí, ni a nadie. Que no me entere que seguís diciendo que estoy perdida. Si me entero, prepárate para una demanda”, advirtió a su hija desde un mensaje de voz.

LA FURIA DE MABEL IBAÑEZ, LA MADRE DE JORGE IBAÑEZ CONTRA SU HIJA

Así Mabel va subiendo el tono. “A mí nadie me manda, nadie. Ni siquiera pudo mi marido porque bien que quería sacarme de casa cuando ustedes eran chicos y ahí sí se quedaban todos cul… para arriba porque los iba a dejar sin nada a propósito, ¡y lo defendí con uñas y dientes, para que sepas! Que tu hija no ande diciendo que mi marido no me quería, que a ella eso no le incumbe”, lanzó, encolerizada.

“¡Estudiá leyes! ¡La mitad de mi marido es mía! ¡Mía! ¡Acá y en la China! Así que no seas hipócrita haciéndote la buenita con todos y no me saques la gente diciendo mentiras, como esta mujer que la tuviste trabajando acá como espía y yo me avivé. Me avivé y sabés cómo le tendí una trampa y así cayó”, se despachó.

“¡Los hipócritas, los maleducados y los hijos de put… van a terminar mal conmigo porque yo soy dura! ¡Soy dura con los que han sido duros conmigo! ¡Y ojo con venir a la Argentina, porque no sé si van a salir! ¡Ojo!”, arrojó, advirtiéndole a su hija, quien vive con su familia en Colombia.

LA DURA VERSIÓN DE ALEJANDRA, LA HERMANA DE JORGE IBAÑEZ, SOBRE MABEL, SU MADRE

Por su parte, Alejandra Ibañez marca que su madre no sería capaz de administrar el negocio, que bajó la persiana definitivamente el año pasado. "Alejandra dice que el entorno de Mabel la empezó a manipular para sacarle dinero porque, dice, ella no estaría en sus cabales”, aseguró Diego Estevez, sobre la versión que da la hermana del recordado diseñador.

“Que Mabel esté así le facilitaría al entorno a manejar el negocio, esa histórica mason de Jorge Ibañez que cerró hace 6 meses”, concluyó, sobre la disputa por la herencia de Jorge Ibañez que quedó tras su muerte en 2014.