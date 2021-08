Escandaloso tweet de Eduardo Fort contra Virginia Gallardo: "Rocío Marengo es mi pareja, no mi empleada".

Molesto por la decisión de Virginia Gallardo de no formar parte del documental que contará la vida de Ricardo Fort, el hermano del empresario, Eduardo Fort, le dedicó un tremendo comentario que involucra a su novia, Rocío Marengo.

"Virginia Gallardo, la diferencia es que Rocío es mi novia no mi empleada", le dijo en Twitter, muy picante, deslizando que Ricky habría contratado a la panelista para que fuera su pareja y que la relación se habría dado por conveniencia.

Este tremendo comentario se dio luego de que Rocío criticara con fuerza a Virginia por negarse a participar del polémico documental de Ricardo.

Más sobre este tema Filosa frase de Rocío Marengo sobre el romance de Virginia Gallardo con Fort: "Yo no la veía como un gato, fue lo mejorcito que tuvo Ricardo" Virginia Gallardo salió al cruce de las feroces críticas de Rodrigo Díaz, el ex de Ricardo Fort: "Me resbala lo que dice"

"No me parece bien que no sea parte. Yo hubiese sido parte. Además, en este caso puntual, aparecen los chiquitos de una persona que fue importante en su vida para hacer un homenaje y les dice que no. Solo dije que me parecía desagradecida de su parte", dijo Rocío en LAM (eltrece) luego de que Virginia la tratara de "falsa".