El emotivo posteo de Morena Rial a su hijo Francesco Benicio, ¿con una fuerte indirecta para Jorge?

En medio del tremendo conflicto entre Morena Rial, su papá, Jorge Rial, y su mamá adoptiva, Silvia D'Auro, su hijo Francesco Benicio tuvo que ser internado.

Luego de cuatro días hospitalizado, el nene fue dado de alta. Entonces, su mamá posteó varias fotos abrazándolo y dándole besos, haciendo hincapié en que siempre estará firme junto a él.

"Solo fue un susto, todo va a estar bien, amor de mi vida. Mi bebé, mami está acá", le dedicó More al pequeño a través de sus stories de Instagram.

MORE RIAL LE OBSEQUIÓ A SU HIJO UN DULCE POSTEO TRAS SU INTERNACIÓN

Ya juntos en su casa, Morena le habló públicamente a su hijo.

"Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas... Mamá y vos contra el mundo... Gracias a los que están con nosotros y no nos dejan por nada del mundo, amo mi vida, fue una vida dura pero hoy en día la amo y día a día disfruto de ver crecer a mi hijo. Mamá te va a cuidar de todos y de todo".

"Una madre o un padre no abandona. No daña, no lastima. No separa. TE AMO AMOR, TODO ES POR VOS Y MAMI LUCHA DÍA A DÍA POR VOS QUE A NADIE LE QUEDEN DUDAS", sentenció, muy dulce, con Francesco.