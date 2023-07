Emotivas palabras de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro 2023: "Este país me dio a mis hijos y un amor"

Benjamín Vicuña se emocionó y emocionó a los presentes con el emotivo mensaje de agradecimiento que dio sobre el escenario, tras ganar el Martín Fierro a Mejor Actor Protagonista de Ficción por su trabajo en El Primero de Nosotros.

El actor chileno fue a la ceremonia de Aptra acompañado por su hijo Bautista, a quien se le empañaron los ojos de felicidad cuando su padre se alzó con la estatuilla.

Lo mismo le ocurrió a su expareja Pampita, quien aplaudió con una enorme sonrisa el galardón que cosechó Vicuña por su sensible interpretación en la novela de Telefe.

"Muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, maravillosos, me dio un amor, me dio tantas cosas". G-plus

LA EMOCIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA TRAS GANAR EL MARTÍN FIERRO 2023

"¡Qué lindo! Muchas gracias por ese abrazo hermoso. Gracias Aptra. Muchas gracias a los que votaron y muchas gracias a los que no votaron".

"Los que están en sus casas me piden que suba este premio maravilloso. Gracias al público, que son principalmente las personas para los que nosotros trabajamos".

"A propósito de esta fecha tan importante (9 de Julio), muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, maravillosos, me dio un amor, me dio tantas cosas".

"También quiero compartir este premio con mis padres, con mi familia chilena".

VALIOSO MENSAJE DE BENJAMÍN VICUÑA EN LOS MARTÍN FIERRO 2023

"Quiero agradecer y compartir con mis compañeros de terna, que me ayudaron. Nos ayudamos a contar esta historia".

"Quiero hacerle un homenaje a las personas que luchan día a día con una enfermedad".

"Yo sé que quizás no es el lugar correcto, porque es una fiesta, pero no hay que evitar estos temas que son parte de la vida".

"La muerte es parte de la vida y esta serie tuvo los huevos para contarlo en prime, en televisión abierta. Estoy muy orgulloso de eso. Gracias Telefe y Paramount".

"Este regalo es para las personas que luchan y también para los que acompañan. Los que muchas veces no sabemos cómo acompañar un tremendo dolor. Que miramos el cielo con más preguntas que respuestas".

"Gracias por invitarme a hacer una serie que por momentos da significado, sentido, a lo que hacemos los actores: contar historias de verdad, que signifiquen un debate también en las casas, una reflexión".

"Y de eso se trata la vida, que tiene un principio y un final. Por eso es hermosa y maravillosa".

