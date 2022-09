La emoción de Cinthia Fernández ante el desgarrador mensaje de Jimena Barón a las madres solteras.

Jimena Barón, que no tiene la mejor relación con el padre de su hijo, Daniel Osvaldo, reflexionó sobre la fuerza de las madres solteras y Cinthia Fernández reaccionó conmovida.

La panelista de Momento D, que atraviesa un conflicto mediático y legal con Matías Defederico, padre de sus hijas, compartió el mensaje de Jimena a las mujeres que crían solas a sus chicos.

En medio de sus tensos idas y vueltas con el futbolista, Cinthia admitió que las palabras de aliento de Jimena la hicieron llorar.

"No puedo pensar cuan respetadas y admiradas deberían ser todas las mamás que se quedan como un roble siendo mamás, desprendiéndose sin dudar, sin siquiera pensar, en el dolor, en la traición, en la soledad, en la humillación, en el abandono, en hasta ser mujeres para antes que todo seguir siendo mamás".

"Las admiro y abrazo hasta la Luna, sobre todo a las que les costó y les sigue costando tanto... Y dejan todo abajo de la alfombra hasta que ellos se duerman para poder llorar un rato, dormir un poco y seguir al día siguiente. Hay recompensa allá arriba y también acá abajo, cuando ellos crecen y se vuelven incondicionales, porque ellos saben, ellos saben más que nadie", había escrito Jimena.

DULCE RESPUESTA DE CINTHIA FERNÁNDEZ AL CONMOVEDOR POSTEO DE JIMENA BARÓN

"Ok... Me hiciste llorar, pero gracias por la basura que se me metió para lagrimear...", expresó Cinthia, conmovida, identificándose con sus palabras.