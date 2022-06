Edith Hermida pensó en María Becerra y criticó a Rusherking tras su declaración de amor a China Suárez

A menos de dos meses de comenzar una relación amorosa con la China Suárez, Rusherking fue a PH, podemos hablar y se declaró enamoradísimo de la actriz. Al ver el tape de la nota, Edith Hermida puso en escena a María Becerra y le dio un filoso consejo.

"Yo, la única marcación que le haría a Rusherking, me encanta esta pareja con la China y está todo bien, pero él dice ‘hace mucho que no me sentía así’, y hace cinco minutos estaba de novio con María Becerra ¡Eso no se hace! Rusher no se habla así", dijo la panelista de Bendita, sin filtro.

La declaración de joven cantante que indignó a Edith Hermida fue la siguiente: "Estoy en un momento muy bueno de mi carrera. Estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien la paso muy bien. Hace tiempo que no me sentía así".

SUGERENTE POSTEO DE MARÍA BECERRA TRAS EL BLANQUEO DE RUSHERKING CON LA CHINA

El sábado por la noche, mientras salía al aire el programa de PH, podemos hablar al que fue Rusherking y en el que habló por primera vez a fondo de su reciente noviazgo con la China Suárez, María Becerra estaba actuando en el show de Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo.

Siendo tendencia en redes por su actuación en el recital y el cantante de trap por su declaración de amor a la actriz, Becerra publicó un sugerente posteo, en el que casualmente utilizó la palabra "China".

"Te amo tanto, Tinita. Gracias por dejarme ser parte de este momento tan especial. Te admiro de acá a la China, como persona y como artista. Te amo", le escribió María a Tini Stoessel.

La historia de amor de María Becerra y Rusherking llegó a su final en diciembre de 2021, luego de casi dos años en pareja.