Edith Hermida criticó a Susana Giménez por sus declaraciones sobre Argentina: "Me da un poco de pena"

Luego de haberse cruzado fuerte con Yanina Latorre, Edith Hermida volvió a criticar sin filtro a Susana Giménez.

Hace tiempo, la panelista había dicho que la conductora se hacía la "estúpida" y que eso "no está bueno".

"Hay cosas que dejaron de ser graciosas y Susana se quedó en ese tiempo... Dice cosas horribles. O que se vaya a Uruguay... Me demuestra que tiene una actitud miserable yéndose del país", había opinado, sin filtro, en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad) sobre las declaraciones de Susana sobre Argentina.

En este contexto, Edith volvió a criticar sin filtro a la diva de los teléfonos.

QUÉ DIJO EDITH HERMIDA SOBRE LAS DECLARACIONES DE SUSANA GIMÉNEZ SOBRE ARGENTINA

Luego de que Susana afirmara que espera que el pueblo argentino se levante y diga "basta", Edith le hizo una advertencia.

"Me da un poco de pena lo de Susana. Esto es personal, lo hablaba hoy con la producción de mi programa y lo que dice Susana lo piensa gran parte de la Argentina. Hay mucha gente que está mal y estoy preocupada por el país. Esta guerra que vienen llevando a cabo con la inflación la están perdiendo pero a mí no me gustan los discursos extremos...".

"No sé cómo hubiera tomado Susana que se diga una cosa así cuando cuando Macri era presidente, fue un presidente elegido por el pueblo. Cuando tengamos que votar, elegiremos y manifestaremos nuestro descontento. Lo de Susana es un discurso extremo. Ella sabe que lo que dice repercute mucho, por suerte Argentina es una país que está en paz, no es Ucrania".

"Lo de Susana es un discurso extremo. Ella sabe que lo que dice repercute mucho, por suerte Argentina es una país que está en paz, no es Ucrania". G-plus

"Yo tengo memoria y sé lo que es un estallido social. No me gustaría que ocurra en nuestro país. Está de moda lo del periodista o las personas con discurso extremo, no solucionada nada. Al contrario, todo empeora, hace que los ánimos se pongan mal", afirmó Edith en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y se despidió dándole un consejo.

"No sé si es una falta de respeto lo de Susana, ella piensa así y es respetable. Obviamente, no coincido pero me parece que tendría que tener más cuidado con sus declaraciones", sentenció, contundente.