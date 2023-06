El drástico cambio de look de Flor Vigna: cabello súper cortito y morocho

Contenta por su ascendente carrera en el mundo de la música, Flor Vigna les contó a sus seguidores que, de a poco, comienza a ver la "punta del iceberg" de su gran sueño, convertirse en una artista pop.

Agradecida por el apoyo de sus fans, les dedicó un dulce mensaje al pie de una foto que impactó, ya que se mostró luciendo una peluca muy cortita y de color morocho, muy diferente al estilo que suele lucir en redes; su cabello súper largo y colorado.

"Dicen que el truco es quererlo aún más que cuando luchabas por tenerlo... Con lágrimas en los ojos les cuento que empiezo a ver la puntita del iceberg de mi gran sueño...".

"Sé que voy a estar mucho tiempo construyéndolo, pero por fin empiezo a sentir que está pasando. Se vienen cosas muy hermosas..."

"Gracias a cada uno de los que me tiro su linda energía. A cada uno que vio alguna publicación, show o laburo y suspiro 'ojalá le vaya bien a esta piba'... A los que me vieron pasar durante estos 9 años por mil cosas y me bancaron. GRACIAS hasta el alma mis wachis", expresó, junto a la foto que impactó. ¡Diva!

EL SALUDO DE LUCIANO CASTRO A FLOR VIGNA EN SU CUMPLEAÑOS

Si bien no formó parte de los festejos por encontrarse trabajando en la obra El divorcio, Luciano Castro saludó a su novia en las redes sociales. “¡Feliz cumpleaños Chinita de mi corazón! Te amo”, escribió el actor sobre una foto en la que se lo ve abrazándola tiernamente.

Sin embargo, Flor no compartió en el mensaje, lo que generó aún más especulaciones sobre el futuro de la pareja.

“Es normal que con tu pareja hables, redobles la apuesta y digas: ‘Entonces, seguimos, no seguimos...Che, ¿es sano seguir?”. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo?”, dijo ella la semana pasada en el ciclo Biri biri de República Z.