El dolor del hermano y la hija de Natacha Jaitt, a dos meses de la muerte de la mediática

Con el dolor presente y a dos meses de que se conociera la noticia sobre la inesperada muerte de Natacha Jaitt a los 41 años, su hija Antonella Olivera, y su hermano, Ulises, expresaron sus sentimientos en las redes.

"Hoy se cumplen 2 meses de tu muerte, te robaron la ilusión de irte a España como querías. Se cumplen 2 meses del peor viaje de mi vida, voy a seguir luchando hasta el final para saber qué te hicieron. Te amo y te extraño. Tu hermano, Ulises", escribió el conductor en Twitter.

Por su parte, Antonella recordó a su mamá con unas conmovedoras palabras en Instagram: "Hoy se cumplen 2 meses desde que ya no estás y aunque intente vivir con este dolor de no tenerte conmigo, cada vez me cuesta más. Prometo levantarme, ser fuerte y seguir luchando como hasta ahora. Voy a demostrarle al mundo que te arrebataron de mi lado, que no fue un accidente, ni que fue natural, porque en el fondo todos saben que no", comenzó diciendo, junto a una foto de su madre a su lado cuando era pequeña.

"Hay ojos que no quieren ver, justicia corrupta y selectiva, personas con mucho poder que vaya a saber qué alfiles mueven. Más allá de todo eso, prometo mantener viva la esperanza y tu memoria, porque sé que es lo que hubieras querido. Voy a intentar vivir y seguir por vos hasta el final. Sé que estás conmigo en otro plano, te siento, lo sé. Te amo mamá, en el ahora y en el más allá, por siempre y para siempre, una parte de vos va a vivir por siempre en mí", cerró, con un corazoncito.