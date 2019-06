Finalmente, Juan Darthés (54) no regresará a la Argentina. Este 6 de junio el actor había sido citado por la Justicia para una audiencia en la causa con Anita Coacci, que Darthés inició en contra de la actriz por calumnias e injurias, luego de que ella asegurara, a través de las redes sociales, haber sufrido acoso sexual de su parte mientras eran compañeros en la tira Gasoleros. "Darthés no va a venir, está en Brasil bajo tratamiento", dijo Fernando Burlando, abogado defensor del actor, en Intrusos.

"Por la fragilidad psíquica aún evidente en su comportamiento, se hace necesario que él no sea expuesto a situaciones traumáticas", dice un párrafo del informe. G-plus

En contraposición, Raquel Hermida Leyenda, abogada de Coacci, compartió el informe psicológico que presentaron del actor y enumeró fallas: "Para reír, las 40 líneas de una supuesta psicóloga de Darthés. No puede viajar porque va una vez por semana va a terapia cognitiva. No está medicado, no tiene psiquiatra y lo de las flagelaciones... Festín para psicólogos", señaló en el primer tweet. Luego, sumó: "Darthés no quiere Skype para ocultar la IP porque el domicilio es falso".

La conclusión a la que arribó el informe que publicó la letrada de Coacci, por el cual Darthés no regresó al país para cumplir con la citación judicial, es la siguiente: "Por la fragilidad psíquica aún evidente en su comportamiento, se hace necesario que él no sea expuesto a situaciones traumáticas. Es recomendable que por un tiempo esté alejado de situaciones estresantes, para que pueda rehabilitarse y encontrar objetivos saludables para su vida".

Darthés no presentó Informe Psico. No menciona Enfermedad DSM V - CIE 10, TEST alguno, MÉDICO PSIQUIATRA ni MEDICACIÓN,

Tampoco ideaciones suicidas.

NO quiere SKYPE para ocultar la IP xq EL DOMICILIO ES FALSO.

Pedimos Audiencia x el DERECHO A SER OIDA de @anitacoarg

Para reir pic.twitter.com/zZu3f9qZKc — R. HERMIDA LEYENDA (@Hermidaleyenda) 5 de junio de 2019

